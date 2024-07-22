نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقاله للريال.. مبابي يوقع شراكة لدعم الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وشركة أكور، أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، اليوم الإثنين شراكتهما لتقديم الدعم لإقامة الشباب.

وسيوفر التعاون الإقامة والمساعدة اللوجستية للشباب الذين تدعمهم مؤسسة مبابي الخيرية "مستوحاة من كيه.إم" عبر منصة توزيع أكور (أكور.كوم).

بعد انتقاله للريال.. مبابي يوقع شراكة لدعم الشباب



وقال مهاجم ريال مدريد في بيان مشترك "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع أكور وأن نكثف محاولاتنا لتمكين الشباب. معا يمكننا أن نحدث فارقا له معنى ونعزز الفرص لمستقبل واعد".



وقالت أكور إن الشراكة ملتزمة بعقد طويل الأمد يهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ودعم مبادرات مبابي في جميع أنحاء العالم.



ووفقًا لموقع المؤسسة، أطلق مبابي جمعيته الخيرية "مستوحاة من كيه.إم" عام 2020 لمساعدة 98 طفلًا في تحقيق أهداف حياتهم.