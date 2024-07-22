العالم اليوم - "أردنت هيلث" تستكمل إدراج أسهمها في بورصة نيويورك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - استكملت "بيورهيلث" طرح الاكتتاب العام الأولي لإدراج أسهم شركتها التابعة لها "أردنت هيلث بارتنرز" في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وطرحت "أردنت هيلث" 14.300.000 سهم من أسهمها بسعر 16 دولارا للسهم الواحد وبدأ التداول بها في 18 يوليو الجاري تحت الرمز "ARDT".

ويُتوقع أن يُسهم إدراج "أردنت هيلث" في بورصة نيويورك في تعزيز مكانة أبوظبي جهة مستثمرة رئيسية في قطاع الرعاية الصحية الأميركي ويعكس دورها الحيوي في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المبتكرة ما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 فيما يرسخ مكانتها في المشهد العالمي للقطاع الصحي ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدَّمة ويؤكد ريادة الإمارة في مجال الرعاية الصحية المتميِّزة.

وتدعم الخطوة استراتيجية "بيورهيلث" الرامية إلى توفير خدمات قيِّمة للمساهمين من خلال النمو المتواصل والاستراتيجي وتوفر فرصاً لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية ما يدعم حضور المجموعة في الأسواق العالمية والمحلية.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "على الرغم من أننا جهة مستثمرة في شركة أردنت هيلث منذ إبريل 2023 فإن الإطلاق الناجح للاكتتاب العام للشركة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا التام بتعزيز خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم حيث تدعم الخطوة أهدافنا للنمو وتؤكد قدرتنا على تقديم قيمة كبيرة لعملائنا وللمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي".

يذكر أن "بيورهيلث" استحوذت في سبتمبر 2022 على حصة تبلغ نحو 26.05 في المئة في "أردنت هيلث" في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم "500 مليون دولار"، علماً بأن الموافقات التنظيمية لإتمام الصفقة تمت في مارس 2023.

وتعد "أردنت هيلث" رابع أكبر مشغّل للمستشفيات الخاصة لرعاية الحالات الحرجة في الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال إعطاء الأولوية للأفراد، والاستثمار في الخدمات والتقنيات المبتكرة تكرس "أردنت هيلث" جهودها لتعزيز القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين جودتها.

وتعمل المؤسسة من خلال شبكة تتكون من 30 مستشفى متخصصاً لرعاية الحالات الحرجة وأكثر من 200 موقع للرعاية في ست ولايات أميركية هي تكساس ونيو مكسيكو وكانساس وأوكلاهوما وأيداهو ونيوجيرسي.

وأسهمت عمليات الاستحواذ التي نفذتها "بيورهيلث" وشملت شركة "سيركل هيلث" مقابل 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) ومدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في تعزيز مكانتها منصة استثمارية دولية موثوقة في قطاع الرعاية الصحية. وتسهم سلسلة الاستثمارات الاستراتيجية في تعزيز قدرتها على الارتقاء بخدمات قطاع الرعاية الصحية وترسيخ ثقة المستثمرين.