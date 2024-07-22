نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏المتحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتز يرى هاريس سياسية ذات خبرة وكفاءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني اولاف شولتز يرى المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس سياسية ذات خبرة وكفاءة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."