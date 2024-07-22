أخبار اليمن : أمطار غزيرة ورياح شديدة في هذه المناطق

أمطار غزيرة ورياح شديدة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديد على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وأجزاء من سهل تهامة.

ويتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، البيضاء، تعز، حجة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 50 عقدة ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 20 - 30 عقدة.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 2.8ملم، بعدان ـ إب : 1.8، حجة : 1.2، صعدة : 0.1، إب : 0.04.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، عدن، الضالع، البيضاء، صنعاء، ريمه والحديدة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية والضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.