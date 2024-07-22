العالم اليوم - فلاي دبي: خطط النمو تأثرت بسبب تأخر تسليم طائرات بوينغ

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:18 مساءً - قالت شركة فلاي دبي، الاثنين، إن خطط النمو لديها تأثرت بسبب تأخر شركة بوينغ في تسليمها طائراتها الجديدة.

وأضافت شركة الطيران الاقتصادي أنها بدأت "عملية تقييم لخططها المتعلقة بالوجهات واحتمالية مراجعة جدول الرحلات عبر شبكتها بسبب عدم تسلمها للطائرات الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأشارت فلاي دبي في بيان إلى أن تأخر بوينغ في تسليم الطائرات خلال السنوات الماضية فرض ضغوطا كبيرة علي الشركة وقدرتها على التخطيط لنموها المتوقع في أعقاب الطلب القوي على السفر بعد جائحة كوفيد-19.

وأردفت "إعادة النظر في جداول التسليم لعام 2024 تعني أن بوينغ لن تسلم 14 طائرة من طراز 737 ماكس المتفق عليها لهذا العام".

وحثت فلاي دبي، التي لديها طلبيات بأكثر من 125 طائرة بوينغ 737 ماكس للتسليم على مدى السنوات العشر المقبلة، الشركة الأميركية على "الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتسليم الطائرات".

وقالت "ستواصل الشركة استشراف جميع الخيارات الممكنة للتخفيف من تأثير هذه التأخيرات عليها"، مضيفة أنها "اضطرت إلى اللجوء إلى اتفاقيات استئجار الطائرات مع الطاقم والصيانة والتأمين"، دون الخوض في تفاصيل.

وقالت فلاي دبي إنها "مددت عقود الإيجار التشغيلية لبعض الطائرات التي كان من المقرر إعادتها إلى المؤجرين بموجب اتفاقات البيع والتأجير، وهذا يعني مزيدا من التكاليف على الشركة".

وتقول فلاي دبي إنها أكبر مشغل لطائرات بوينغ 737 ماكس في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.