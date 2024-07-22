إسماعيل فرغلي عن إصابة زوجته بالسرطان:حركتها صعبة جدًا بعد تحور المرض في جسمها

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان إسماعيل فرغلي، أمس الأحد، ضيفًا في برنامج "أنا وهو وهي"، المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل إصابة زوجته بمرض السرطان.

وقال "فرغلي "طالبًا من الجمهورالدعاء لها بالشفاء، قائلًا: "ندعيلها بالشفاء والسرطان بقى موجود في كل بيت، السرطان اللي عند مراتي للأسف اتحور، وأخدت كيماوي وبرغم من إننا استئصلنا أجزاء كتيرة بس ظهر تاني وبدأنا يبقى فيه كيماوي تاني ونقل دم".

ودخل في حالة من البكاء الشديد، قائلًا:"حركة مراتي أصبحت صعبة جدًا بعد تحور مرض السرطان في جسمها بس الحمد لله على كل حال".

آخر أعمال إسماعيل فرغلي في الدراما

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي في الدراما، هو مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خال" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

وشارك في بطولة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، إسماعيل فرغلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.

آخر أعمال إسماعيل فرغلي في السينما

يشار أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي في السينما، هي مشاركته في فيلم "العميل صفر"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في موسم صيف 2023.

أبطال وصناع فيلم "العميل صفر"



وشارك في بطولة فيلم "العميل صفر "عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، فاطمة البنوي، أيمن الشيوي، ومن إخراج كريم العدل.