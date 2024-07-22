أولياء أمور مصر يرصد السلبيات والإيجابيات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة

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أحمد جودة - القاهرة - رصد ائتلاف أولياء أمور مصر السلبيات والإيجابيات التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى 2023/2024.



وأكدت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه من الضرورى إلقاء الضوء عما شهدته امتحانات الثانوية العامة من سلبيات ليتم تداركه مستقبلا وكذلك الإيجابيات ليتم تغطيمها.

واستكملت "الحزاوي": "اشتكى عدد كبير من اولياء الامور أن هناك عدم التزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث تدرج مستوي الصعوبة فقد احتوي الامتحان على أكثر من ٣٠٪؜ من أسئلة مستويات العليا للتفكير، وأيضا هناك شكاوي تم رصدها بوجود اسئلة تحمل اكثر من إجابة بخلاف أخطاء بصياغة عدد من الأسئلة؛ مما جعلهم يطالبون بضرورة تشكيل لجنة محايدة لتقييم الامتحان وهذا ما حدث في امتحان مادة الاحياء والفلسفة والمنطق".



وتابعت الحزاوي: “نرجو أن يتم مراجعة بنك الأسئلة وتعديل الأسئلة التي بها أخطاء لحل أزمة وجود أسئلة في الامتحان بها مشاكل”.

وأضافت: “الخطأ يضيع وقت الطالب حتى لو تم تعويضه بدرجة السؤال في الامتحان، أما بالنسبة لظاهرة الغش في الامتحانات فقد استفحلت واصبح مسلسل يومي لا يمر امتحان دون تداول الكتروني للامتحان”.

وأشارت إلى التأثير السلبى لظاهرة الغش بشكل كبير على نفسية الطالب المجتهد فقد شعر بعدم تكافؤ الفرص وضياع مجهوده.



وطالبت من الوزارة دراسة ظاهرة الغش بشكل متأني والبحث عن حلول جذرية وقد يكون من ضمن هذا الحلول عودة نظام البوكليت بدلا من البابل شيت الذي سهل الغش بصورة كبيرة وزيادة عدد الاسئة المقالية التي يصعب معه الغش ويمكن اللجوء لاجهزة التشويش حول اللجان للحيلولة دون الغش الإلكتروني.

وأضافت الحزاوي: “قرار وزارة التربية والتعليم يمنح الدرجة الكاملة لسؤال الديناميكا بناء على التقرير الذي أصدرته اللجنة المختصة بمراجعة الأسئلة ونموذج الإجابة قبل التصحيح أمر محمود ويدخل على اهتمام الوزارة بأن يحصل الطالب علي حقه كاملا في الامتحانات، كما حدث أيضا مع امتحان مادة الفيزياء فقد قامت اللجنة الفنية أيضا بمراجعة وبعد ما تبين وجود أخطاء في الامتحان اصدر الدكتور رضا حجازي بإعطاء الطلاب حقهم كامل".



- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٦ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال ٣٣ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم ٤٠ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - د) للسؤال رقم ٢٠ (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.



- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم ١٤ (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء 2024 قبل الطباعة.

وختمت حديثها قائلة: “⁠بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قرارات امتحان الفيزياء وامتحان الديناميكا أعادت ثقة الطلاب والأهالي في الوزارة وشعروا بانحيازها للطالب ومصلحته دون أي اعتبارات أخرى”.