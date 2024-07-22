نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية والمخابرات العامة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء.

"التهامي" كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 21 مارس 2004 إلى 2 ديسمبر 2012، وبعد وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى حكم لم يطق وجوده.

وما أن تخلصت مصر من حكم الجماعة حتى اختير رئيسًا للمخابرات العامة في 5 يوليو 2013، ولكن لأسباب صحية ترك منصبه في يوم الثاني من 21 ديسمبر 2014.

والمؤكد أنه كان بارعًا في عمله بعد أن تولى إدارة المخابرات الحربية.

وطوال السنوات الماضية لم يفقد اهتمامه بما يحدث في مصر حتى نادته السماء فاستجاب دون تردد.