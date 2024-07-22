نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل حمودة يعنى اللواء محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس إدارة جريدة دوت الخليج، رحيل اللواء محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء.

وقال "حمودة"، ناعيا الفقيد: "التهامي" كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 21 مارس 2004 إلى 2 ديسمبر 2012، وبعد وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى حكم لم يطق وجوده، وفي أول ظهور على شاشة النهار دافعت عنه رغم أنني لم أعرفه ولم التق به إلا فيما بعد.

وتابع: ما أن تخلصت مصر من حكم الجماعة حتى اختير رئيسًا للمخابرات العامة في 5 يوليو 2013، ودعانا للحديث عما حدث في مصر ورأيته للمرة الأولى على مائدة غداء ضمت عددا محدود من الصحفيين ومقدمي البرامج التلفزيون.

وأضاف: ولكن لأسباب صحية ترك منصبه في يوم الثاني من 21 ديسمبر 2014.

والمؤكد أنه كان بارعًا في عمله بعد أن تولى إدارة المخابرات الحربية، وطوال السنوات الماضية لم يفقد اهتمامه بما يحدث في مصر حتى نادته السماء فاستجاب دون تردد.