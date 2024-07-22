نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... رامي رضوان ينعي الراحل أحمد فرحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الإعلامي رامي رضوان على نعي أسرة الفنان الراحل أحمد فرحات، وذلك شارك "رامي" جمهوره بصورة له تجمعه بالراحل أحمد فرحات من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون وداعا أشهر وألذ طفل في السينما المصرية والعربية خفيف الظل وصاحب الروح المشرقة المبهجة استاذ احمد فرحات".

وأضاف:"ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



تعليقات الجمهور على منشور رامي رضوان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أبرز المعلومات عن أحمد فرحات

أشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك فى عدة أفلام منذ أكثر من 63 سنة، عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات، وكان بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم "مجرم فى إجازة" عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

أبرز المحطات الفنية لـ أحمد فرحات

وكان هذا الدور هو الانطلاقة الفنية له حيث شارك كبار نجوم السينما المصرية، مثل فيلم "سلطان" بطولة النجم فريد شوقي، فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، "إشاعة حب" عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم "إسماعيل يس في السجن"، و"معبودة الجماهير