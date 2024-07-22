نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فايق يسخر من قرار لجنة الحكام بخصوص زوايا التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على قرار لجنة الحكام بعقد جلسة مع مصوري التليفزيون بخصوص زوايا التصوير خلال المباريات المحلية سواء في الدوري أو كأس مصر.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أتعجب من خروج هذا القرار في هذا التوقيت من نهاية الموسم ونهاية الدوري".



وتابع: "مثل تلك القرارات تكون في بداية المسابقة، ونحن في نهاية الدوري، وهل تذكر اتحاد الكرة أن هناك مشكلة في زوايا التصوير حاليا".



واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "مثل تلك الأمور تكون في بداية الموسم من أجل التجهيز للدوري وليس في النهاية، مؤكدا أن الاجتماع لو تم من غير بيان رسمي كان سيكون أفضل".



وكانت لجنة الحكام قد قررت، عقد جلسة مع مصوري التليفزيون بخصوص زوايا التصوير، خلال المباريات المحلية سواء في الدوري أو كأس مصر.



وذلك من أجل ضمان خروج أفضل زوايا للمشاهد، وتجنب الزوايا الخادعة التي تتسبب في أزمة وجدل كبير في العديد من الحالات التحكيمية.