تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

مران الأهلي الأخير قبل مواجهة بيراميدز

عقد مارسيل كولر المدير الفني، قبل انطلاق المران، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين استعدادًا لمباراة بيراميدز غدًا.

وقاد المدير الفني مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا للاعبين، شهد تركيزًا من جميع العناصر على تنفيذ التعليمات، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، مرانًا قويًّا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ركز خلاله على الكرات العرضية وجانب من التدريبات البدنية بالكرة.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.