محمد شاهين يستعد لطرح أغنية "الحب بسعر المصنع"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد شاهين لطرح أغنية جديدة له بعنوان "الحب بسعر المصنع"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر أحمد شكري، ألحان وليد سامي، توزيع شندي وخليل، إنتاج قنوات ميوزك.

آخر أعمال محمد شاهين

يشار أن آخر أعمال محمد شاهين أغنية ملعونة المشاعر، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات الأغنية

عديت جمايلي معاك

من كُترها اتلخبطت

أعمل إيه تاني معاك

ياللي لجمايلي نكرت

عديت جمايلي معاك

من كُترها اتلخبطت

أعمل إيه تاني معاك

ياللي لجمايلي نكرت

الحلو كله اتنسى

ومعاك عرفت الأسى

ساكت لعل وعسى

ألاقيك في يوم قدرت

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

ولا فاد ملام وكلام

ولا شوفت شي ملموس

انا كان ناقصني علام

ومعاك أخدت دروس

طبعك غريب فيه خلل

وفقدت فيك الامل

امتى اللي مال اتعدل

في طريق وداعنا هادوس

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

ولا ع الندالة عتاب

ولا ع المريض فيه حَرج

ما بقتش من الاحباب

من قلبي حبك خرج

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي.