نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام بيراميدز كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبراميدز يوم الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.