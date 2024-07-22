وزارة العمل : جولة تفقدية مفاجئة لمركز تدريب مهني للوقوف على سير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 02:25 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، جولة تفقدية مفاجئة لمركز التدريب المهني بـ "بني غالب"، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، وبحث سبل دعم المركز باحتياجاته اللوجستية ، وذلك طبقاً للخطة التدريبية للعام المالي الجديد 2024 / 2025 ، جرى خلالها تفقد دورات التدريب المهنى المنعقدة بالمركز ، والاستماع إلى آراء المتدربين حول العملية التدريبية والبرامج المقدمة ومدى الإستفادة منها ، حيث تشمل الدورات التدريبية على جوانب عملية ونظرية للمقررات التدريببة، كما أن المتدربين في ختام الدورات التدريبية يتم منحهم شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازهم الدورة بنجاح ، كما أن هذه البرامج التدريبية يُجرى تنفيذها طبقاً للقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قِبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، كما شدد مدير المديرية على العاملين بالمركز على أهمية حُسن معاملة المتدربين بشكل لائق، مع ضرورة الإهتمام بجودة المخرجات التدريبية، وتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفقاً للمعايير والضوابط ، كما أشار إلى أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية هو بالأساس تعزيز المهارات الحياتية والمهنية لدى المتدربين والمتدربات، فضلاً عن تأهيلهم لدخول سوق العمل، فضلاً عن أن تعلم مهارات تلك المهن َسُيعد بمثابة مصدراً أساسياً للدخل في المستقبل القريب..