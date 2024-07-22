نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "أنا جامد كدة كدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤخرًا الفنان رامي صبري أولي أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا جامد كدة كدة" حيث طرح الأغنية التي تحمل اسم الألبوم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لقت نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

ولقت الأغنية انتشار كبير عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وقد وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 410 ألف مشاهدة وذلك في 4 أيام فقط من طرحها وتحتل الأغنية الآن التريند 22 عبر يوتيوب.

وأغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

كلمات أغنية "أنا جامد كدة كدة" لـ رامي صبري

بتحب انت تضحكني

هاتسيبني هتفرق ايه

جاي تشككني في نفسي

بقى ده كلام يترد عليه

ان انت تقول هاتسيبني

اهي دي لوحدها إيفيه

اسمعني هقولك ايه

أنا جامد كده كده كده

مابحطش ايدي على خدي

ولا بقعد في البيت اسبوع

دنيا هكملها لوحدي

وكإني مفيش موضوع

اتجدعن بس انت امشي

ماتهددنيش ممنوع

ممنوع ممنوع ممنوع

أنا جامد كده كده كده

تفاصيل ألبوم “أنا جامد كدة كدة” لـ رامي صبري

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات تتنوع بين الرومانسي والدراما ويتعاون رامي صبري في الألبوم مع باقة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في السطور التالية تفاصيل اسماء وفريق عمل الألبوم.

أغنية "أنا جامد كدة كدة" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

أغنية "فيها أيه" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية "كداب" من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "كنا معدين" من كلمات الشاعر عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية "علي بالي" من كلمات الشاعر مصطفي مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع رامي يسيّ.

أغنية "مابتحصليش كتير" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "ليالينا وحشاني"، والذي يتعاون من خلالها مع المطربة الأوكرانية etolubov، خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وهذا الإصدار الجديد من Attraction من إنتاج Andrii Belayev.

وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري، ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.