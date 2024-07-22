نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية لمدة 5 مواسم ومحامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انضمامه للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 22-7-2024 في السطور التالية:

برشلونة يحسم الصفقة الذهبية لمدة 5 مواسم

أكدت تقارير إخبارية أن جناح منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بلباو، نيكو ويليامز، سيكون أولى صفقات نادي برشلونة هذا الصيف، لتدعيم صفوفه تحت قيادة المدير الفني الجديد، الألماني هانزي فليك.

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الإثنين أن ينتظر الحصول على موافقة اللاعب صاحب الـ22 عامًا هذا الأسبوع للتوقيع على عقد لمدة خمسة مواسم.

وأشارت إلى أن إدارة النادي تنتظر إتمام الصفقة بالتوافق مع القواعد المالية لرابطة لاليغا، عبر دفعها لقيمة الشرط الجزائي في عقده لبلباو، والتي تبلغ 58 مليون يورو.

وأضافت أن البرسا يعتقد بأن الصفقة يمكن إتمامها دون الحاجة لبيع أي لاعب نظير ضم ويليامز.

وكشفت أيضًا أن النادي سيسعى بعدها للتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا ولايبزيغ الألماني، صانع الألعاب داني أولمو (26 عامًا) لاعب النادي السابق، عقب إتمامه صفقة ويلبامز، لكن يتعين عليه حينها بيع أحد لاعبيه، وينتظر أن يتم الأمر خلال أغسطس المقبل.

وساهم ويليامز وأولمو في تتويج إسبانيا بلقبها الرابع لليورو لتحقق رقما تاريخيًا، إلى جانب الجناح الصاعد للبرسا، لامين جمال.



محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انضمامه للمنتخب

أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، أن اللاعب كان على وشك الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن لولا أزمة المنشطات التي حدثت في الفترة الأخيرة.

وقال هاني زهران خلال تصريحات تلفزيونية: أزمة المنشطات حرمت رمضان صبحي من الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن واللاعب كان ضمن اختيارات المدير الفني للفراعنة وتم استبعاده في اللحظات الأخيرة.

وتابع: رمضان صبحي كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الشائعات التي طالته في أزمة المنشطات الأخيرة.

وأضاف: اللاعب شعر بالصدمة بسبب فترة إيقافه لمدة 4 سنوات قادمة بسبب الخوف على مستقبله في كرة القدم، ورمضان صبحي كان يثق من صحة موقفه في أزمة المنشطات الأخيرة وأنه سيخرج براءة بعد كل هذه الأحداث.

كومو الإيطالي يضم رافائيل فاران



تعاقد فريق كومو الإيطالي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق رافائيل فاران.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في إنتقالات اللاعبين تم تأكيد الصفقة وأصبحت المستندات جاهزة للتوقيع.

وسيلعب فاران في فريق كومو تحت قيادة مدرب الفريق الجديد سيسك فابريجاس.

ويمتد عقد رافائيل فاران مع فريق كومو لمدة عامين حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة عام واحد حتى عام 2027.