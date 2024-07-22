نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تشييع جثمان الفنان أحمد فرحات (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير اليوم، من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة عقب صلاة الظهر.

نبذة عن أحمد فرحات

وُلد الفنان أحمد فرحات في القاهرة عام 1950. ظهر لأول مرة على الشاشة الفضية في سن مبكرة، حيث شارك في فيلم "مجرم في أجازة" عام 1958، ليصبح من أشهر أطفال السينما المصرية.

مشوار أحمد فرحات الفني

شارك فرحات في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 6 عقود.

من بين أبرز أعماله: "معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفاء، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة"، لم يقتصر نشاطه على التمثيل فقط، بل شارك أيضًا في بعض الأعمال الإخراجية والإنتاجية.