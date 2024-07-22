‏وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر بايدن على دعمه الراسخ بخصوص الحرب في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه الراسخ بخصوص الحرب في غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."