متعرفيش خربتي كام بيت؟.. مخرج يهاجم حنان ترك بعد قرار إعتزالها 

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقد المخرج عادل عوض في برنامج "آخر اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة عبر شاشة "هي"، الفنانة المعتزلة حنان ترك بسبب قرار إعتزالها التمثيل، وحمّل عوض حنان ترك مسؤولية ضياع الجهد الذي بُذل لتحويلها إلى نجمة وأيقونة، على غرار سعاد حسني وفاتن حمامة.

وقال عادل عوض: "إحنا بنصنع نجمة، أنا أصنع حتة من النجم وبعدها يستلمها مخرج آخر ويصنع حتة مع منتج آخر ومصور آخر ومهندس ديكور آخر ومذيعات يستضيفوها، إحنا بنصنع أيقونة زي سعاد حسني وفاتن حمامة".

وأستكمل عادل عوض: "لما كلنا نشتغل علشان نصنع نجم وييجي النجم في لحظة يقول مش عايز، تعرفي كام عامل وفني كاميرا ومهندس ديكور مش هياكل علشان هي قررت ماتشتغلش؟"

وعند سؤاله عن انطباعه عن حنان ترك في بدايتها، قال عادل عوض: "كانت مهووسة بالعمل، وكانت بارعة في الباليه، ولديها موهبة فائقة في الرقص".

عند سؤاله عن رأيه في حنان ترك في بداياتها، قال عادل عوض: "كانت متفانية في عملها، وتألقت في الباليه، ولديها موهبة كبيرة في الرقص".

وأضاف: "الاعتزال له تأثير كبير على صناعة الأفلام، حيث يعتمد نجاح الأفلام على أسماء النجوم، وكل فيلم يساهم في توفير فرص عمل لآلاف الأشخاص. عند رفضها، من الصعب تحديد مدى تأثير ذلك على حياة الناس".