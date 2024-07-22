فن ومشاهير

لمدة 5 أيام..أمير عيد متربع على عرش "يوتيوب" بـ روكسي

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

استحوذ أمير عيد على على تريند يوتيوب والمركز الأول به وذلك لمدة 5 أيام متواصلة منذ طرح الأغنية .

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تفاصيل ألبوم روكسي

وطرح أمير عيد ميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني سيتم طرحهم من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول باسم "حاجات جوايا"، والفصل الثانى "اسمك ايه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها، وحققت الأغنية نجاح كبير حيث تصدرت المركز الخامس "يوتيوب "

أمير عيد يثير الجدل ب روكسي


وأثار أمير عيد الجدل منذ عدة أيام بحذف جميع صوره ونشر فيديو لمقابلة تبدو عليها ملامح الرجوع بالزمن باللون الأبيض والأسود، وتبين الموضوع أن كل هذا حركة ترويج لموعد عرض عمل فني جديد بعنوان  روكسي، ولم يوضح أمير عيد أي تفاصيل أخرى كونه فيلم أو كليب.

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كلمات أغنية روكسي 
 

وشي للبار وضهري للمكان 
مش قادر ناس مش قادر عالكلام
تمام برمي السلام
لكن ده ميمنعش اني زهقان 
عاوز شوشره دون اي احتكاك 
انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط
انا عاوز لمه عشان لما بروح 
دماغي بترقصني وبفكر في حاجات

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها
حاجات جوايا انا لسه مش عارفها 
حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها
سألتني انت مين قلتلها بحاول اكون انا 
بلعب مع نفسي ساعات لعبه الاسئله 
والحقيقه النتيجه كانت مذهله 
شويه مخجله لكن هحكيلك 
بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها 
بس الحقيقه عمري في يوم ما فهمتها 
عندي شويه مباديء لكن متجزئه 
عندي مشاعر فاضل تكه وتبقي ملزقه 
بضحك ساعات في السينيما علي ضحك ناس
بس الحقيقه الفيلم غبي مفيهوش احداث 
بعمل حاجات كتير محفوظه مش مفهومه
وحبيت عشان حاجات تانيه غير الاحساس


حاجات جوايا انا لسه مش عارفها 
حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها
حاجات جوايا انا لسه مش عارفها 
حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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