نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان الودية أمام بيرغوليتزي اليوم الإثنين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مع نظيره فريق بيرغوليتزي، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بيرغوليتزي الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد بيرغوليتزي، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و1:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب؛ والساعة 2:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، والرابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب جوزيبي مياتزا.

وكان فريق إنتر ميلان، نجح في التتويج ببطولة الدوري الإيطالي، في موسمه المنقضي 2023-2024، على حساب غريمه التقليدي أي سي ميلان.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبيرغوليتزي الودية

ولم تحصل أي قناة فضائية، على إذاعة مباراة إنتر ميلان ضد بيرغوليتزي، ولذلك لن يتم بث المباراة على أي قناة.