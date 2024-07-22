الجمهور على موعد مع مفاجأة .. أحمد عصام يكشف كواليس تحضيرات تامر حسني لحفل العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -



ينتظر تامر حسني إحياء حفل غنائي له على هامش مهرجان مدينة العلمين ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل مفاجأة كعادته خاصة بعد دخوله في الدورة الأولى من المهرجان وهو طائر .

أحمد عصام يكشف كواليس الحفل



وكشف أحمد عصام في تصريحات صحفية أن الجمهور على موعد من المفاجأت بشأن حفل تامر حسني بالعلمين معلقًا :"الناس هتشوف مفاجأت كبيرة في حفل تامر حسني، والـ Fire show هيكون مختلف تمامًا عن كل الحفلات اللي قدمتها قبل ذلك، كما أن الاستديج اللي هيغني عليه هيكون بيتحرك ودي حاجة هتحصل لأول مرة".



ترويج تامر حسني للحفل



ونشر تامر حسني صورة له عبر انستجرام معلقًا:"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".

تفاصيل مهرجان العلمين



في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.