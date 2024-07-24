نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من نجم الأهلي بشأن التتويج بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على فريق بيراميدز في مباراة الفريقين أول أمس ببطولة الدوري الممتاز.

تعليق مختار مختار على فوز الأهلي بالدوري

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

وقال مختار مختار نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: النادي الأهلي يعرف طريق البطولات والانجازات ويجيد التعامل مع المباريات الحاسمة وهو ما وضح أمام فريق بيراميدز.

وتابع: الأهلي يعيش أفضل حالاته الفنية واقترب خطوة من التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز.