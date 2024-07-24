عصام كاريكا لـ  It’s Show Time: بنت الشهبندر تجمع بين الراي والخليجي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عصام كاريكا كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم بنت الشهبندر، التي طرحها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مفرداتها غير متدوالة.

وقال كاريكا خلال لقائه مع برنامج It’s Show Time المذاع على قناة الحياة: مفردات أغنية بنت الشهبندر غير متداولة، كما أن توزيعها يجمع بين الجيبسي والراي والرتم الخليجي.

https://www.instagram.com/reel/C9xxCkEIsGV/?igsh=MW95Ym9pYWttNjlwZA==

آخر أعمال عصام كاريكا

يذكر أن آخر أعمال عصام كاريكا كان طرحه أغنية بنت الشهبندر بعد آخر أغنية طرحها منذ 7 سنوات.



وقال عصام كاريكا، في تصريحات لبرنامج et بالعربي: "الأغنية كلامه ولغتها جديدة كنت عايز اختار حاجة تبقى مختلفة عن اللي موجود، فعجبتني حكاية بنت الشهبندر وعجبتي اللغة اللي مكتوب بها الأغنية، والجيل الجديد ميعرفش اللغة دي، ولما جيت ألحن الأغنية ابتديت اصيغ الكلام بطريقة تليق بصوتي، ومطربين كتير صحابي لما سمعوا الأغنية شجعوني إني اعملها حميد الشاعري ومحمد منير".

وأضاف: "أخرجت كليب الأغنية واستغرق مني 6 ساعات تصوير، و80 % من الكليبات اللي نزلتلي أنا اللي اخرجتها، لأني بكون عارف أنا عايز اوصل أيه للناس من الكليب اللي بيشوفوه، ومستعنتش بأي حد في التصوير وصورت كل شخصيات الكليب بنفسي".

كلمات أغنية «بنت الشهبندر»

تقول كلمات أغنية «بنت الشهبندر»:

الحلوه بنت الشهبندر

قالتلى أشوفك في البندر

قولتلها خايف يا صبيه

يشوفنى حد معاكى أضر

على إيه ح نكدب ونكابر

ده إنتى بنت الأكابر

وابوكي قصره في راس التين

وانا بيتنا عشه في سيدي جابر

عندك حرس ماشين سته

بيحرسوكي في الحته

لو شافوني بقرب منك

يقطعوني ميت حته

لو جابوا على بابك عسكر

انا برده قاعد ومعسكر

ياتمر حنه انا جالي جنان

من نظرتك في الليل بسهر

مواعيد برنامج It’s Show Time

الجدير بالذكر أن برنامج It’s Show Time يذاع عبر شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة دينا حويدق وسمر نعيم.