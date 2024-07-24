مطربين  عبروا عن تجاربهم مع الكذب والنفاق من خلال أغانيهم (تقرير)



القاهرة - محمد ابراهيم -

هناك العديد من المطربين حول العالم الذين قاموا بتناول موضوع الكذب في أغانيهم، وهذا غالبًا ما ينعكس على تجاربهم الشخصية أو ملاحظاتهم على المجتمع. فالكذب هو موضوع شائك ومعقد له انعكاسات عديدة على العلاقات الشخصية والمهنية.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن مطربين عبروا عن تجاربهم مع الكذب والنفاق من خلال أغانيهم

"المطرب الكندي "شون مينديزقام بإصدار أغنية بعنوان "In My Blood" عام 2018 تتناول موضوع القلق والكذب وتأثيرها على الصحة العقلية.



كما أن المطربة الأمريكية "آريانا جراندى" أصدرت عام 2018 أغنية بعنوان "Thank U، Next" والتي تطرقت إلى خبرتها مع الخداع والخيانة في العلاقات الرومانسية.

وفي المملكة المتحدة، أصدر المطرب "إد شيران" أغنية عام 2017 بعنوان "Perfect" والتي تتناول موضوع الانفصال والكذب في العلاقات. كما تطرق المغني البريطاني "ليام بايلي" في بعض أغانيه إلى تجربته مع الكذب والخداع في علاقاته الشخصية.

أغنية "كذبة بيضا" للفنان رابح صقر:

تتناول هذه الأغنية مشكلة الكذب والنفاق في المجتمع، حيث يغني المطرب عن الأشخاص الذين يظهرون بمظهر محترم وأخلاقي في الأعراف العامة، ولكن في الواقع يخفون وجوهًا مختلفة تمامًا. وتُعد هذه الأغنية إحدى أشهر أغاني منير التي تُعبر عن هذه المشكلة الاجتماعية.

أغنية "صدقيني" للفنان أحمد سعد:

تتناول هذه الأغنية موضوع الكذب في العلاقات الشخصية، حيث يتحدث المطرب عن شخص يخدع حبيبته ويأمل أن تصدقه رغم كذبه. وتعكس هذه الأغنية إحساس الفنان بالندم والأسف على ممارسة الكذب في العلاقات.

أغنية "الكذابين" للفنانة شيرين عبد الوهاب :

تتناول هذه الأغنية انتشار ظاهرة الكذب والنفاق في المجتمع، حيث يوجه المطرب رسالة إلى الأشخاص الكاذبين والمنافقين بأن يكفوا عن هذا السلوك. وتُعتبر هذه الأغنية تعبيرًا عن موقف الفنان الرافض للكذب.



أغنية "مش كده" للفنان سامر المدني:

تركز هذه الأغنية على موضوع الخداع والنفاق في العلاقات الشخصية، حيث يوجه المطرب رسالة إلى شخص كان يتظاهر بالحب والوفاء ولكنه كان في الحقيقة كاذبًا ومنافقًا.



أغنية أكذب عليك لوردة الجزائرية، فيما عبرت الفنانة سميرة سعيد من خلال أغنية كداب.

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