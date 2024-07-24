نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة إسبانيا وأوزباكستان في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، مباراة قوية أمام نظيره منتخب أوزباكستان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا، مع نظيره أوزباكستان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري؛ وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب «حديقة الأمراء».

حيث تقام مباريات «أولمبياد باريس 2024» يوم 26 من شهر يوليو الجاري؛ كما ستنتهي يوم 11 من شهر أغسطس القادم.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، هي المسئولة عن بث مباراة إسبانيا ضد أوزباكستان، باعتبارها الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة أولمبياد باريس 2024.