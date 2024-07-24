مواعيد مباريات الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموعد المنتظر، عن مواعيد الجولة الأولى من مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024

وتبدأ البطولة المؤهلة للاولمبياد باريس بداية من اليوم الأربعاء الموافق 24/7/2024، ومن أهمها مباراة منتخب مصر الأولمبي والدومنيكيان، حيث أنها تشهد مشاركة 3 منتخبات عربية أولمبية وهم مصر والمغرب والعراق.

مباراة الأرجنتين ضد المغرب

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العراق والسعودية، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب.

أوزبكستان ضد إسبانيا

يلاقي منتخب أوزباكستان نظيره إسبانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

غينيا ضد نيوزيلندا

ويواجه منتخب غينيا نظيره نيوزيلندا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المدينة المنورة والقدس والدوحة.

مصر ضد الدومينيكان

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والكويت.

ويواجه منتخب العراق نظيره أوكرانيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد والدوحة.

اليابان ضد باراغواي

وتنطلق مباراة اليابان ضد باراغواي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وقطر والسعودية.

فرنسا ضد أمريكا

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أمريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة.

مالي ضد الكيان

ويواجه منتخب مباراة مالي نظيره الكيان الصهيوني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

القنوات الناقلة لمواجهات مباريات اولمبياد باريس 2024

ويتم إذاعة مباريات اولمبياد باريس 2024 بشكل حصري ودائم عبر شاشة قناة بي ان سبورت القطرية الرياضية المتاحة بتقنيات HD،

القنوات المجانية

قناة المغربية الرياضية الجديد 2024

التردد: 12683عمودي.

وتذاع على RTL GERMANY الألمانية

عبر قمر أسترا على تردد 10832 أفقي.

قناة ZDF، على قمر استرا 19 عن طريق تردد 11382 أفقي.

وتبث أيضا على قناة IRIB TV قمر انتل سات على التردد 11555 رأسي.