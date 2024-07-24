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أحمد جودة - القاهرة - أكد خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين الأوليمبي، أن "التطلعات تكون كبيرة للغاية قبل بداية بطولة بهذا الحجم"، في إشارة لبداية مشوار "الألبيسيليستي" في أوليمبياد باريس 2024.

ماسكيرانو: لدينا 3 أبطال.. ونتطلع لأفضل إنجاز ممكن

وخلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة المغرب ضمن المجموعة الثانية على ملعب (جوفروا جيشار)، برر النجم الدولي السابق هذا الانطباع ب "الطموح" الناتج عن "القدرة على تقديم بطولة كبيرة".

كما أوضح البطل الأوليمبي، كلاعب في 2004 في أثينا و2008 ببكين، أنه شخصيا يدخل هذه البطولة مع إدراك "أن مسؤولية أن تكون مدربا للأرجنتين، دائما ما تمثل أمرا خاصا"، وأن "تقوم بعملك بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أفضل النتائج".

وحول مشاركة الثلاثي الكبير، جيرونيمو رولي ونيكولاس أوتاميندي وجوليان ألفاريز، أكد ماسكيرانو أنهم يقدمون "الكثير".

وقال في هذا الصدد "نحن نتحدث عن ثلاثة أبطال للعالم يمتلكون خبرة كبيرة، ليس مع المنتخب فحسب ولكن أيضا في كرة القدم العالمية بشكل عام".

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثانية التي تضم المغرب والعراق، وأوكرانيا.

