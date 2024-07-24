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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يستعد المنتخب المغربي، لافتتاح مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويشارك أسود الأطلس في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من الأرجنتين، العراق، بالإضافة إلى منتخب أوكرانيا.

بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر المغرب ضد الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، وسنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة.

بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وعن موعد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024، فهو يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على ملعب جيوفروي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024

بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين يلا شوت اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة المغرب والأرجنتين على شاشتها، وسيتم نقل المواجهة عبر beIN Sports HD 1 بجانب القناة المفتوحة بتعليق جواد بدة، كما يتم بث اللقاء عبر المغربية الرياضية.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد 2024

ويمكن لهواة البث المباشر الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD، وإن كنت في أي مكان بالعالم وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

بث مباشر مباراة المغرب × الأرجنتين

المباراة: المغرب - الأرجنتين الموعد: 18:00 مصر والسعودية اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 التعليق: جواد بدة الملعب: جيوفروي

القنوات المفتوحة لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم

beIN SPORTS XTRA 1: تبث المباراة على شاشة قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، مع تعليق المعلق جواد بدة.

القنوات المجانية لمباراة المغرب والأرجنتين اليوم

شبكة قنوات الرياضية المغربية: تُذاع المباراة على شبكة قنوات الرياضية المغربية المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

جدول ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب والأرجنتين اليوم

ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب والأرجنتين القناة beIN SPORTS XTRA 1 التردد 12526 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

ترددات القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد الأرجنتين القناة الرياضية المغربية التردد 11747 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

مجموعة المغرب في أولمبياد باريس 2024

ويقع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة الثانية رفقة كل من: (الأرجنتين- أوكرانيا- العراق).

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بث مباشر مباراة منتخب المغرب والأرجنتين اليوم في أولمبياد باريس 2024

قائمة المغرب في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المغرب في أولمبياد باريس 2024 كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي- رشيد غانيمي- محمد رضى أسماما.

منير المحمدي- رشيد غانيمي- محمد رضى أسماما. خط الدفاع: أيمن الوافي- مهدي بوكامير- أشرف حكيمي- أكرم النقاش- زكريا الواحدي- عادل تاحيف -هيثم مناؤث.

أيمن الوافي- مهدي بوكامير- أشرف حكيمي- أكرم النقاش- زكريا الواحدي- عادل تاحيف -هيثم مناؤث. خط الوسط: بنيامين بوشواري- يايسن كشتا- أسامة ترجالين- بلال الخنوس- أسامة العزوزي- أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك.

بنيامين بوشواري- يايسن كشتا- أسامة ترجالين- بلال الخنوس- أسامة العزوزي- أمير ريتشادلسون- مهدي مبارك. خط الهجوم: المهدي موهوب- عبدالصمد الزلزولي- إلياس أخوماش- إلياس بن صغير- سفيان رحيمي.

تشكيل المغرب أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024