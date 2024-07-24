نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوندوجان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف إلكاي جوندوجان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوندوجان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

وقال سان أنطونيو صحفي "سبورت" الإسبانية أن جوندوجان لا يفكر على الإطلاق في مغادرة النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.

ووصلت عدة عروض سعودية خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدمات جوندوجان في الانتقالات الصيفية.

وارتبط النجم الألماني كذلك مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف السد القطري.

وأوضح أنطونيو أن جوندوجان رفض العروض السعودية بجانب العرض القطري مفضلًا البقاء ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم القادم.