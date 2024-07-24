نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس 25 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الهيئة الع للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية علي موضع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حالة الطقس التي سوف تشهدها البلاد غدًا الخميس ٢٥ يوليو ٢٠٢٤، والتي جاءت كالتالي:

موجة شديدة الحرارة مستمرة على أغلب الأنحاء

- الظروف العامة: ستظل الأجواء شديدة الحرارة ورطبة في معظم المناطق.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة: تتراوح بين 38 - 39 درجة مئوية.

- المناطق الساحلية: تتراوح بين 34 - 36 درجة مئوية.

- المناطق الجنوبية: تسجل بين 41 - 44 درجة مئوية.

الظروف الإضافية

- الشبورة المائية: متوقعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



- الأمطار: من المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

- التوقعات القادمة: من المتوقع أن يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 - 3 درجات مئوية على شمال البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.