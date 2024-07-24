العالم اليوم - بعد أيام من غارات إسرائيل.. انفجار خزان نفطي بميناء الحديدة

انتم الان تتابعون خبر بعد أيام من غارات إسرائيل.. انفجار خزان نفطي بميناء الحديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 05:18 صباحاً - شهدت مدينة الحديدة اليمنية، فجر يوم الأربعاء، انفجارًا هائلًا في أحد خزانات النفط بميناء المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وقالت مصادر محلية إن انفجارًا ضخمًا سُمع دويه في مدينة الحديدة، عقب وصول النيران المشتعلة إلى أحد خزانات الوقود في المنشآت النفطية بالميناء.

وأضافت المصادر أن ألسنة اللهب والدخان شوهدت وهي ترتفع في سماء الميناء، جراء فشل جهود احتواء النيران التي وصلت إلى خزان الوقود بعد أيام من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء.

وكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة السبت الماضي، قد أسفر عن وفاة تسعة مدنيين وإصابة 87 وفقدان ثلاثة آخرين، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر وأضرار مادية كبيرة.