إنجازات التأمينات الاجتماعية بالمملكة خلال الربع الثاني من 2024

أحمد جودة - القاهرة - داخل السعودية

في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رفاهية مواطنيها وتوفير حياة كريمة لمن تجاوزوا سن العمل، تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تقديم نظام تأميني متكامل يضمن الأمن المالي والاستقرار للمواطنين بعد التقاعد. يعتبر هذا النظام التأميني أحد أبرز إنجازات المملكة، حيث يهدف إلى تأمين حياة مستدامة وآمنة لمن خدموا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

خلال الربع الثاني من عام 2024، أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزام المملكة بتقديم خدمات تأمينية متميزة، حيث تجاوزت تكلفة المنافع التأمينية المقدمة حاجز الـ 33 مليار ريال سعودي. وقد شمل هذا المبلغ مصروفات التعطل عن العمل والأخطار المهنية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين مستوى الحياة للمستفيدين.

على صعيد الخدمات الإلكترونية، حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا حيث أنجزت 9.5 مليون معاملة بشكل إلكتروني عبر منصاتها الرقمية المختلفة. وقد صدرت 740 ألف شهادة خلال هذه الفترة، مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار والمستفيدين من خدماتها الرقمية مثل الزيارة الافتراضية وخدمة الإنسان الرقمي.

كما سجل التقرير إنجازات ملموسة في قطاع خدمة العملاء، حيث تلقت الهيئة 197 ألف مكالمة واستفسار، بالإضافة إلى تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. تستمر الهيئة في تعزيز جودة خدماتها وتوسيع نطاق قنواتها لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة، مما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.