نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 يوليو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو 2024، عن مواعيد مباريات اليوم في جميع أنحاء العالم والقنوات الناقلة، ومن أهمها مواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد الدومينيكان، التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء، ويلعب منتخب إسبانيا مع أوزبكستان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وعلى الجانب الأخر يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، على ملعب جيوفروي جويتشارد في مدينة سانت إيتيان الفرنسية، وفي ذات السياق يلتقي المنتخب العراقي مع الأوكراني في تمام الساعة الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اولمبياد باريس 2024

الأرجنتين ضد المغرب، الساعة 4 عصرا، قناة beIN Sports HD 1

أوزبكستان ضد إسبانيا، الساعة 4 عصرا، قناة beIN Sports HD 2

مصر ضد الدومينيكان، الساعة 6 مساء، قناة beIN Sports HD 1

غينيا ضد نيو زيلندا، الساعة 6 مساء

العراق ضد أوكرانيا، الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1

اليابان ضد بارجواي، الساعة 8 مساء

فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مالي ضد الكيان الصهيوني، الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

باوك سالونيكا ضد بوراك بانيا لوكا – الساعة 8:30 مساء

لودوجوريتس رازجراد ضد دينامو مينسك، الساعة 9 مساء

سيلجي ضد سلوفان براتيسلافا، الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

آيك أثينا ضد إنتر كلوب دي ايسكالديس، الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الوديات

سيريزو أوساكا ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 1:15 ظهرا

فولفسبورج ضد ليل، الساعة 5:30 مساء

روتاش إيجرن ضد بايرن ميونخ، الساعة 7:30 مساء

سيون ضد فياريال، الساعة 8:30 مساء