موعد مباراة فرنسا وأمريكا في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يشارك منتخبي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى بجانب كلا من نيوزلندا وغينيا.

تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو 2024 وحتى 11 أغسطس 2024.

شارك منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأوليمبية 14 مرة كان آخرها في طوكيو 2020 بينما شارك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 15 مرة في دورة الألعاب الأوليمبية كان آخرها في بكين 2008.

موعد مباراة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 على وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من أولمبياد باريس 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباراة منتخب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة beIN XTRA 1 والتي ترددها كالتالي: