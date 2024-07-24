نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: تصرفات مروان حمدي ولاعبي بيراميدز بعد مباراة الأهلي غير مبررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي مجدي عبد الغني بشدة تصرفات مروان حمدي ولاعبي فريق بيراميدز بعد مباراة الفريق مع الأهلي، مشيرًا إلى أن ما حدث عقب المباراة كان غير مبرر تمامًا، خاصة أن المباراة خلت من أي أخطاء تستدعي تلك التصرفات.

عبد الغني ينتقد تصرفات لاعبي بيراميدز

وتساءل عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس: عن دوافع مروان حمدي لتجاوزاته ضد النادي الأهلي، معبرًا عن استغرابه من تلك التصرفات وقال: "ماذا كان يحتاج مروان حمدي من تجاوزه ضد النادي الأهلي؟ أقول له أنت لم تفكر قبل ما تتجاوز في حق جمهور الأهلي".

وأضاف عبد الغني أن اعتذار مروان حمدي عن تلك التصرفات غير مقبول، خاصة وأن له سوابق مع الجماهير، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيظل في ذاكرة جمهور الأهلي.

واختتم عبد الغني حديثه بالقول إن اعتذار مروان حمدي لن يقلل من غضب الجماهير تجاهه، بل ربما يزيد من كرههم له، نظرًا لتكرار مثل هذه المواقف السلبية منه.