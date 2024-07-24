نشكركم على متابعتكم خبر “ائتمان الصادرات” تدعو الشركات للانضمام إلى مبادرتها للتوسع نحو الأسواق العالمية قبل 25 سبتمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دعت “الاتحاد لائتمان الصادرات” الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها إلى التوسع نحو الأسواق العالمية من خلال مبادرتها الاستراتيجية ” تسريع الصادرات” (Xport Xponential) التي أطلقتها مؤخراً لتمكين ودعم الصادرات المحلية.

وبحسب “وام”، أوضحت الشركة في بيان لها أن إتمام إجراءات الانضمام للمبادرة قبل الموعد النهائي في 25 سبتمبر 2024 يتيح للشركات مجموعة واسعة من التسهيلات وأدوات الدعم بدءاً بالإجراءات السلسة والسريعة والحلول التمويلية المبتكرة، مروراً بالاستشارات الاستراتيجية وحلول إدارة المخاطر وصولاً إلى شبكةٍ من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مجموعة واسعة من المستوردين حول العالم.

تتيح مبادرة “تسريع الصادرات” حلولاً تمويلية وائتمانية لشركات التصدير وإعادة التصدير والمصنعين في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، تشمل عدداً من دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ، والمصارف والمؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع المستوردين في الأسواق العالمية الرئيسية، لاسيما الدول الموقعة على برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والوصول لقاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة حول العالم، فضلاً عن الاستفادة من إرشادات خبراء التجارة والتصدير.

وفي هذا الإطار، أوضحت “الاتحاد لائتمان الصادرات” أنها تعتزم تنظيم حملاتٍ ترويجية في عدد من الدول، منها الهند وإندونيسيا وتركيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، للتعريف بالمبادرة وتوطيد التعاون بين شركاء المبادرة والشركات المنضمة إليها من جهة، والمستوردين المؤهلين في أسواق تلك الدول من جهةٍ أخرى.

وأكدّت إمكانية إتمام إجراءات تقديم الطلب خلال دقائق معدودة على أن تكون الشركات الراغبة بالانضمام مسجلة في الدولة، ولديها بيانات مالية مدققة لمدة 3 سنوات، وأن يتراوح عائدها السنوي بين 10و250 مليون درهم إماراتي للسنة المالية الفائتة، وأن تمارس الأنشطة التصديرية أو تعتزم مزاولتها.

وفي إطار عملية تقييم طلبات الانضمام، سيجري فريق عمل “الاتحاد لائتمان الصادرات” زياراتٍ ميدانية إلى مواقع الشركات، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للشركات المرشحة للانضمام بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: ندعو الشركات التي تمارس أنشطة التصنيع وأعمال التصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من الدولة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة تسريع الصادرات ، إلى جانب أدوات الدعم المبتكرة التي تقدمها المبادرة لدخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة، وتعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المستهدفة.

وأضافت أنه من خلال الحلول الائتمانية المبتكرة وشبكة الشراكات المحلية والعالمية الواسعة التي توفرها المبادرة، يمكن للشركات المنضمة الوصول إلى فرص تجارية واعدة في أسواق جديدة.