نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثوران بركان إتنا يتسبب في تعطيل رحلات الطيران بمدينة كاتانيا في صقلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى ثوران بركان إتنا، الذي يُعد من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، إلى إحداث اضطراب كبير في حركة الطيران في مدينة كاتانيا بشرق صقلية، إيطاليا.

حيث تسبب الثوران في إغلاق مطار كاتانيا الدولي، مما أدى إلى إلغاء معظم الرحلات المغادرة وتحويل بعضها إلى مطارات أخرى في صقلية.

تأثير الثوران البركاني على حركة الطيران

شهد بركان إتنا نشاطًا مكثفًا في الأيام الأخيرة، حيث قذف الرماد الساخن والحمم البركانية، مما أدى إلى تشكل سحابة دخان كثيفة ارتفعت إلى ارتفاع يصل إلى 8 كيلومترات.

بسبب هذه السحابة، تعطلت الملاحة الجوية من وإلى جزيرة صقلية الإيطالية.

أعلنت السلطات إغلاق مطار كاتانيا الدولي، الذي سبق وأغلق في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الرماد.

يعتبر مطار كاتانيا مركزًا حيويًا لشرق صقلية ويجذب عددًا أكبر من الوافدين مقارنة بالعاصمة باليرمو.

وفقًا للبيان الصادر عن الشركة المشغلة للمطار، قررت السلطات "تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة"، مما أدى إلى إلغاء الرحلات أو إعادة توجيهها إلى مطارات أخرى.

وأكدت الشركة أن العمليات ستستأنف بشكل طبيعي بمجرد انتهاء تساقط الرماد.

أهمية التحقق من حالة الرحلات

تعد إيطاليا من البلدان التي تحتوي على أعلى تركيز للبراكين النشطة في أوروبا القارية، ولهذا تنصح سلطات المطار المسافرين دائمًا بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وقد وجد العديد من الركاب أنفسهم في رحلات جوية محولة، حيث تم توجيههم إلى مطار يخدم العاصمة باليرمو.

حقوق المسافرين في حال حدوث اضطرابات بسبب النشاط البركاني

تُعتبر الاضطرابات الناجمة عن النشاط البركاني، مثل تلك التي سببها بركان إتنا، من الأحداث الخارجة عن سيطرة شركات الطيران.

لذا، من غير المرجح أن يحصل المسافرون على تعويض عن أي تأخير أو إلغاء ناتج عن هذه الأحداث.

ومع ذلك، بالرغم من أن النشاط البركاني يتم مراقبته بشكل مكثف، مثل مراقبة بركان إتنا من قبل المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، فإن التأخير الناتج عن النشاط البركاني يُعتبر ظرفًا استثنائيًا.

ولكن، يجب على شركات الطيران أن توفر الرعاية للركاب في حال تأخير الرحلات أو إلغائها.

في حالة الإلغاء، يتعين على شركات الطيران تقديم خيارات للركاب تشمل استرداد الأموال أو تغيير المسار في أقرب فرصة أو إعادة التوجيه في وقت لاحق.

كما يُتوقع من شركات الطيران أن تقدم التحديثات والمعلومات بشكل استباقي حول حقوق الركاب.

قوانين الرعاية والمساعدة للمسافرين

وفقًا لقوانين المملكة المتحدة، يتعين على شركات الطيران توفير الرعاية والمساعدة للمسافرين إذا تأخرت رحلاتهم بشكل كبير.

صنفت هيئة الطيران المدني هذه التأخيرات إلى ثلاث فئات بناءً على المسافة ومدة التأخير، لضمان تقديم الدعم المناسب للمسافرين في مثل هذه الظروف.