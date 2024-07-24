جنرال إسرائيلي سابق: السنوار يحظى بمكانة عالمية وكأنه صلاح الدين الحديث

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الأيوبي الحديث.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال عوفر فينتال، أن "زعيم حماس، يحيى السنوار، يحظى بمكانة عالمية كنوع من صلاح الدين الحديث"، مضيفا أن تلك المكانة العالية تعود إلى أن "إسرائيل تتفاوض مع قادة حماس وهو على رأسهم على اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم.

ووجه الجنرال عوفر فينتال، والذي أقاله الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، انتقادا شديدا لجيش بلاده، موضحا أن "تشخيص الجهاز الأمني ​​الإسرائيلي للمشكلة الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل في الحرب هو تشخيص خاطئ".

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية في قطاع غزة لم تحل المشكلة فحسب، بل وضعت إسرائيل في موقف أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المقدم احتياط إيتمار إيتام، أن "الجيش الإسرائيلي يعرف وسيعرف بالتأكيد كيف ينتصر في الحرب على غزة، وأنه لا مفر من النجاح والانتصار في الحرب على القطاع بداخل غزة".