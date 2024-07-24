السعودية تحذر : غرامة 900 ريال لمن يضع هذا الشيء في سيارته حتى لو كانت واقفة أمام المنزل!

الرياض - محمد الاطلسي - السعودية: غرامة 900 ريال لمن يضع هذا الشيء في سيارته حتى لو كانت واقفة أمام المنزل!,

حذر المرور السعودي قائدي المركبات من تجاوز الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً بشأن تظليل زجاج السيارة، موضحاً أن عقوبة من يخالف تلك الضوابط غرامة مالية قدرها 900 ريال، وقد تصل إلى السجن في بعض الحالات

ونوه المرور السعودي، تسجيل مخالفة التظليل لا يقتصر على السيارة أثناء سيرها فقط، حيث يقوم المرور بتسجيل مخالفة التظليل حتى وان كانت السيارة واقفه أمام المنزل.

وفي هذا الصدد قال المحامي وصانع المحتوى السعودي “زياد الشعلان”، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق “تيك توك” يحق للعسكري أن يعطيك مخالفة تظليل تتراوح من 500 ريال إلى 900 ريال حتى لو كانت السيارة متوقفة”.

وأضاف الشعلان:”المخالفات المرورية ليس من شروط تطبيقها أن تكون السيارة في حالة حركة”.

نسبة التظليل المسموح بها في السعودية

اوضحت إدارة المرور السعودي بأن نسبة التظليل المسموح بها تختلف باختلاف نوع السيارة، وأنه يجب على السائق تجنب تظليل الزجاج الأمامي للسيارة، لتسهيل الرؤية أثناء القيادة.

وقالت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن نسبة التظليل المسموح بها هي 35% لزجاج السيارات الأمامي والخلفي، و50% للزجاج الجانبي.

ويشترط أن يتم التظليل في ورشات مخصصة وباستخدام فنيين مدربين ومؤهلين لتفادي أي أخطاء تؤثر على جودة الخدمة، كما يتم تحديد سعر تظليل الزجاج خلال الفروع المختلفة وفق المتطلبات والمواصفات المعتمدة.

شروط التظليل المسموح به في السعودية

تنص شروط تظليل السيارات في المملكة العربية السعودية على أن يكون التظليل شفافًا لا يحجب الرؤية، وأنه يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة. كما يتعين على السائقين الالتزام بنسبة التظليل التي تصل إلى 30٪ فقط، متجاوزًا ذلك سيؤدي إلى وقوعهم في المخالفات المتعلقة بتظليل السيارات.

فضلاً عن ذلك، يلزم أن يتم الالتزام بشروط تظليل الزجاج الجانبي فقط، ويتعين أن يتأكد المالك من أن التظليل لا يؤثر على قدرته على الرؤية أثناء قيادة السيارة.

يجب أن يتم عملية ضبط تظليل السيارة بشكل منتظم من قبل الجهات المخولة بها. أما التنظيم المتعلق بتظليل السيارات للمواطنين أو العمالة الأجنبية، فأصبح من الإجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان الالتزام بشروط التظليل المسموح به في المملكة العربية السعودية.

أنواع التظليل المسموح به في السعودية

تتضمن الأنواع المسموح بها من التظليل في المرور السعودي درجات تظليل زيرو زيرو وتظليل زيرو ٤، حيث يسمح بتظليل الزجاج الخلفي والجانبي للسيارة وفقًا لهذه الدرجات المحددة. ويتم ذلك من خلال الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الجهات المختصة لضمان سلامة المركبات والمترجمة في شروط تظليل السيارات المسموح بها في السعودية. وتهدف هذه الأنواع من التظليل إلى الحد من حرارة الشمس وإبقاءها بعيدة عن الداخلية للسيارة، في الوقت الذي يسمح فيه التظليل بإبقاء بعض درجة من الحرية في السيارة مع الالتزام بنسبة التظليل المسموح بها.

تنظيم تظليل السيارات للمواطنين

تنظم السعودية تظليل السيارات المملوكة للمواطنين بشروط قانونية صارمة. يتم تحديد فئات التظليل المسموح بها بما يتماشى مع قواعد المرور والوضوح المطلوب للرؤية الجيدة، حيث يجب أن يكون التظليل شفاف وغير ضار لصحة المواطنين ولا يؤثر على الرؤية. كما يحظر استخدام أي نوع من المواد اللاصقة أو المؤقتة التي تزيد من درجة التظليل عن 30% لتجنب إنشاء موجات حرارية تنعكس على الزجاج وتؤدي إلى تشوهه. يجب على المواطنين الالتزام بشروط التظليل المسموح بها لتجنب مخالفات المرور ودفع الغرامات المالية.

تنظيم تظليل السيارات للعمالة الأجنبية

تنظيم تظليل السيارات للعمالة الأجنبية يأتي كجزء من قواعد تظليل السيارات في السعودية، والذي يهدف إلى تنظيم هذه العملية للحفاظ على سلامة الطرق وسلامة المستخدمين. يقوم الجهات المسؤولة بضبط التظليل المسموح به والممنوع على الزجاج للعمالة الأجنبية وفقًا للمواصفات المطلوبة.

ويتم تحديد النسبة المسموح بها للتظليل المؤقت أو المواد اللاصقة، وهي لا تزيد عن 30 في المائة، بحيث يجب أن لا تقل شفافية الزجاج عن 70 في المائة. يتم ضبط العملية بالتعاون مع العمالة الأجنبية لتنفيذ هذه القواعد بدقة ومراعاة لسلامة عملية القيادة.