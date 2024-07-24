نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز الخدمة السرية يحذر ترامب من عقد تجمعات انتخابية دون حماية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر جهاز الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات 2024، دونالد ترامب، من عقد تجمعات انتخابية دون اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

يأتي هذا التحذير بعد محاولة اغتيال ترامب التي حدثت مؤخرًا، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامته خلال حملته الانتخابية.

تحذير جهاز الخدمة السرية

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن جهاز الخدمة السرية حث ترامب على توخي الحذر وتجنب تنظيم تجمعات انتخابية كبيرة في الأماكن المفتوحة بعد محاولة اغتياله الأخيرة.

يأتي هذا التحذير في سياق المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن سلامة ترامب، خاصة في ظل التهديدات التي يواجهها.

تصريحات ترامب حول محاولة الاغتيال

في سياق مرتبط، حمل ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس المسؤولية عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام العالمية، انتقد ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» بايدن وهاريس، قائلًا: «فشلا في توفير الحماية الكافية لي، وتعرضت لإطلاق الرصاص من أجل الديمقراطية».

فشل واستقالة

في تطور آخر، أعلنت كيمبرلي تشيتل، مديرة جهاز الخدمة السرية، استقالتها من منصبها عقب محاولة اغتيال ترامب.

تشيتل قدمت شهادتها في مبنى الكابيتول، حيث واجهت استجوابًا مكثفًا من المشرعين حول تقصير الوكالة الذي سمح بوقوع الحادث.

وأقرت تشيتل بفشل الجهاز في تأمين الحماية اللازمة لترامب في 13 يوليو، مشيرة إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل أمني في الوكالة.