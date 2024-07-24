رسمياً : ترحيل مفاجئ لأصحاب التأشيرات العائلية في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت إدارة الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، سبب غرامة قدرها 1600 ريال تم فرضها على أحد المواطنين لتأخره في تجديد هوية عامل لديه متخصص في تربية المواشي.

وأفادت الجوازات أن الغرامة على تأخير تجديد هوية المقيم تُفرض بعد 3 أيام من انتهاء صلاحيتها، حيث تبلغ قيمة الغرامة 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حال التكرار.

وحرصًا على تسهيل إجراءات أصحاب الأعمال، أطلقت المديرية العامة للجوازات آلية جديدة تمكنهم من تجديد الإقامات عبر منصتي أبشر ومقيم، وذلك بحسب المدد التي يحتاجونها.

وتنوه الجوازات إلى أنه بإمكان أصحاب الأعمال إصدار وتجديد هويات المقيمين بشكل ربع سنوي من خلال منصتي أبشر أعمال ومقيم، مما يسهل عملية الإدارة ويقلل من فرص التأخير في الوتُشدد الجوازات على ضرورة الالتزام بشروط التأشيرة فيما يخص تمديد الزيارة المتعددة، مشددة على ضرورة مغادرة البلاد قبل انقضاء صلاحية التأشيرة.

وفي هذا الإطار، ذكرت المديرية أنه يتم فرض غرامة تأخير على تجديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد مرور 3 أيام من انتهاء صلاحيتها.

و فيما يتعلق برسوم استخراج تأشيرة الزيارة العائلية، أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها تحدد بناءً على المدة التي سيتم فيها تجديد التأشيرة.

تأتي هذه السياسات في إطار جهود الجوازات لتسهيل إجراءات الزيارة والإقامة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في المملكة.