شاب سعودي ذهب إلى المستشفى للسؤال عن قريبته فأكتشف مفاجأة مرعبة جعلته ينهار من الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - قصة اغرب من الخيال نشرها صانع محتوى سعودي على قناته بمنصة اليوتيوب “أسرارهم” يقول فيها: “في يوم من الأيام كان الوقت متأخر في الليل تفاجأت بأحد يطرق انصدمت انا وزوجتي وبدأت اقلها اش هذا ياحرمه تسمعي مين يدق الباب تعرفي أنه أحد جاء أو شيء قالت ايوا اسمع لكن مااعرف مين جاء لكن احتمال يكون احد من اخواني انطلق الزوج مسرع لفتح الباب واذا بي انصدم من الي اشوفه من منظر لايمكن اتخيله ابدا معقوله امي الي تدق الباب المفتح لها الباب ودخلتها وكانت مرتبكه وفيها شيء غريب مسكتها يمه قولي اش في سئلتني عن زوجتي وينها قلت لها بالمطبخ قالت قفل الباب وبحكيلك اش في. يقول قفلت الباب وجلست قدامها ها يا امي قولي قالت ياابني اختك منال قلت اش فيها منال تقولي اهدا ياابني اختك منال ملاحظ عليها هذي الفترة مو على بعضها وماتبي تروح الدوام وتدخل البيت خايفه كانه في احد يلاحقها …اش هذا الكلام ياامي معقول اختي منال مسوي مصيبه..يقول هديت امي وروحتها قلت لها سوي نفسك مو عارفه شيء وانا بكتشف بطريقتي .

يكتشف اخته اش صاير معها راح اخذ اجازه من العمل واتجه الى المستشفى مكان العمل حق منال كانت ممرضه المهم انه وصل ودخل قسم التمريض يشوف زميلاتها سئل احدى الممرضات عن اخته ومابين لها انه اخوها ..كانت زميلتها تدعى امل استقبلته وتبادلو الحديث سئلها عن منال تعرفيها وكيف سمعتها وكذا المهم كانت في البداية متحفظه عن الكلام لكن في الاخير تكلمت بكل شيء وياليتها ماتكلمت! الممرضة تصدم اخوها انها متزوجه بالسر قالت له اش تبي من منال عندها دكتور يحبها وتحبه وقدهم متزوجين بالسر ومحد يعرف حاول تنسيها ولاتقرب منها …يقول الاخ انا انصدمت وحسيت دمي اتجمد في عروقي من كبر الصدمة …يقول ماقدرت اتحمل قلت لها بمشي ومرة ثاني برجعلك

قالت هي وين تروح خذ رقمي يقول اخذت رقمها ومشيت وانا مصدوم اتجهت لبيتنا اذا بي لاحض سيارة واقفه قدام بيتنا اول ماوصلت شافني ومشي مباشرةالاخ يتلقى صدمة ثانيه قدام البيت عندما شفت السيارة واقفه وشفت لشباك بيتنا منال واقفه في الشباك وقفلت ذاك الوقت خلاص حسيت انه في حاجه كبيرة تصير هذا يمكن كان داخل بيتنا والان خرج يقول الاخ موقف لايمكن ان يتحمله احد يقول دخلت البيت الاقي امي فاتحه الباب قلت لها وين كنتي قبل شوي قالت في الحوش طيب الباب مانفتح قالت اش فيك مافي احد فتحه طيب وين منال منال نايمه والان صحيتها تفطر يقول خلاص انا صرت مجنون.

للمستشفى يبي يشوف الي متزوجها بالسر يقول الاخ عدت للمستشفى ولاقيت امل سئلتها عن الدكتور الي متزوجها قالت اسمه عدنان وانه غير متواجد الان في اجازه وحسيت انه امل مرتبكه مو على بعضها يقول صدفه لاقيت زميل لي من ايام المدرسة موضف هناك مشيت معه وسئلته عن عدنان قال نعم موجود وتلاقيه في العيادة رقم 7 قال شكرته واتجهت للعيادة ودخلت على الدكتور …كانت صدمة اكبر الاقي هذا الي يدعى عدنان رجل كبير في السن ممكن يتجاوز ال 80 سنه …تكلمت معه وانا في حالة ذهول يادكتور انت متزوج يقول الدكتور تفاجئ وطردني.الاخ حس انه في لعبه في الموضوع يقول رجعت لامل قلت لها كنت عند الدكتور عدنان الان هنا تغيرت ملامحها واعترفت بغلطها الكبير انه عجبت فيني وتفكرني جائي اخطب منال وهي شوهت سمعتها عشان اغير من منال واخذها مكانها…يقول الاخ حسيت الارض تدور ولو كنت رحت ارتكبت جريمة وقتلت اختي بسبب هذي الحيوانه ..المهم قلت لها اذا تبي اسامحك قولي الصدق انا اخوها لمنال قال مدحتها وانها مافي زيها ومن اطيب الناس . الاخ اتجه الى اخته ليعرف الحقيقه منها يقول اتجهت الى اختي ودخلت عليها ومسكتها ها يااختي انا سندك ولا يمكن ان لاحد ان يلمس شعره منك قولي اش سبب وضعك ذا الي مو مطمني يقول بدت عليها ملامح الحزن وتقولي كل شيء…اعترفت الاخت كان اعترافها صادم جدا يقول عندما تخرج من البيت تلاحقها سيارة وعند عودتها تلاحقها نفس السيارة .

.يقول هديتها وقلت لها ترجع الدوام واخذت اخوياي ومشينا بعدها واذا بالسيارة تئتي وتلاحقها يقول قضينا عليها وانزل افتح السيارة الاقي بنت !! يابنت اش فيك تلاحقيها يقول تبكي وتطلب مني اتركها تمشي المهم طلبت الشرطه واحذوها وكانت التحقيقات مجهوله ماعترفت بشيء يقول فجئه جت امها وصدمتني بهذا الاعتراف. اعترفت الام ان ابنتها كانت عند منال في المستشفى تفحص عن السمنه هل هي طبيعيه تنقص او لا تقول واختك منال كانت تنادي على بنتي وماسمعتها وفجئه تقول للمرضات شوفولي وين راحت ذيك الدبدوبه وهنا سمع خطيبها وفسخ خطوبتها وهذي البنت صارت فيها حاله نفسية والسبب اختك يقول ساحتها وتركناها تمشي وينصح اي احد اذا بيتكلم شيء لايتكلم الا بالخير لان الكلمة قد تقتل شخص اخر .شاب سعودي ذهب إلى المستشفى للسؤال عن أخته الممرضه فأكتشف مفاجأة مرعبة جعلته ينهار من الصدمة