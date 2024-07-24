نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوزباكستان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الماتدور في معرفة القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوزباكستان في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين عصر اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري في أولمبياد باريس.

ويحتضن ملعب "بارك دي برانس"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وأوزباكستان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

موعد مباراة إسبانيا ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس

تنطلق صافرة البداية لمباراة إسبانيا ضد أوزباكستان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة إسبانيا ضد أوزباكستان اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.