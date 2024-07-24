القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوكرانيا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء 24-7-2024 على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات أوكرانيا، المغرب، الأرجنتين.

موعد مباراة العراق ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة العراق ضد أوكرانيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد أوكرانيا في أولمبياد باريس

تُنقل مباراة العراق ضد أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق اليمني حسن العيدروس.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.