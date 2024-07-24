نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الفائزين بمسابقة البرمجة الهيكيلة لأفضل مشروع لطلاب الفرقة الأولى بحاسبات عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس مسابقة مادة البرمجة الهيكلية لأفضل مشروع لطلاب الفرقة الأولى وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ، أ.د. هاله مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وإشراف أ.د. زكى طه وأساتذة المادة د. سلسبيل أمين ود. نجلاء فتحي

حيث قامت أ.د. نجوى بدر وأ.د. هاله مشير بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وقد تنافس أحد عشر فريقًا على المراكز الأولى وتم تسليم شهادات تقدير وجوائز رمزية للطلبة المشاركين، قسمت المسابقة لفئتين فئة البرامج systems، وفئة الالعاب games

- فاز بالمركز الأول بفئة ال games مشروعين مناصفة

فريق Gen_104 واسم اللعبة

The Lost Relics

Team Gen_104

Game: The Lost Relics

Members:

عبدالعزيز عادل

عثمان ناصر

سلمى فوزي

أمنية محمد

أميرة علي السيد

ساره عماد

عبدالله احمد

و فريق Gen_59 واسم اللعبة

Team Gen_59

Game: Icy Tower

Members:

مصطفى عبده عبدالباقي

حبيبة حاتم

أبانوب نصيف

جنا محمد

أحمد عصام

حسين يحيى

سلمى عبدالفتاح

وأيضًا فاز بالمركز الأول في فئة ال systems فريق Gen52

Team_Gen52

System: Hotel Reservation

Members:

يوسف عباس

مصطفى مرتضى

عمر كرم

خطاب عبدالمنعم

محمود شريف

روان علي

رؤى طه