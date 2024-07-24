نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدعوة من السيد القائد العام الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي شارك الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة (ISEC 2024) والتي تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام، بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

جاء ذلك بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية، وبحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

كما شارك الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح معرض المشروعات الهندسية الذي يضم العديد من الابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية.