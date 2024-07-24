العالم اليوم - منافسات الكرة تنطلق.. أبرز 10 نجوم في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:18 مساءً - تنطلق منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مساء الأربعاء، بمشاركة 16 منتخبا أولمبيا، بينهم 3 منتخبات عربية.

وتشارك منتخبات مصر والمغرب والعراق، في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، وعين كل منهم على تحقيق أول ميدالية في كرة القدم عبر التاريخ.

وتشارك المنتخبات بلاعبين دون سن 23 عاما، وفقا للقوانين الأولمبية، ولكن يسمح لكل منتخب باستخدام 3 لاعبين دون سن محدد.

وسيشارك في البطولة عدد من النجوم العالميين، هنا أبرزهم: