أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر: أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيول

الإنذار المبكر يحذر: أمطار غزيرة وبَرَد ورياح وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج، البيضاء وأبين.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، سهل تهامة وغرب الجوف وجنوب مأرب.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى وهبوب رياح شديدة جداً حول الأرخبيل تصل أقصى سرعة لها إلى 50 عقدة ورياح معتدلة إلى شديدة السرعة على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، تتراوح بين 20 - 30 عقدة نهاراً.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صعدة: 38.2، صنعاء: 31، الضالع : 4.1، السدة ـ إب : 1، البيضاء : 0.3ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، ذمار وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

ودعا المواطنين والسائقين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية إلى أخذ الحيطة والحذر عند هبوب العواصف الترابية والرملية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.